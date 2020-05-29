一般人對小朋友的印象，總覺得要有一副天真爛漫、開心大笑的臉蛋，才叫做可愛。但韓國這位小女孩，卻顛覆大家對「可愛」的定義。韓國有一位母親，替家中兩個孩子開設IG帳號，其中有一名擁有超級單眼皮、肉肉臉蛋及圓滾滾肚腩的小妹妹，因為身材「肉感十足」，加上常常做出癱倒沙發、表情絕望等中年大叔才有的厭世反應，吸引將近15萬粉絲追蹤。大家都笑稱，小妹妹在稚嫩的外表下，其實藏有大叔的靈魂。

不少媽媽在生了小孩後，都愛在社群平台「曬娃」，大秀家中寶貝的可愛身影。但韓國這位媽媽反其道而行，她在IG上，為其所生育的小兄妹記錄生活，並與大家分享。其中身材肉肉的妹妹，走的可愛風是屬於崩壞的路線，小小年紀的她，常常被媽媽捕捉到，露出跟皮球一樣大的圓滾滾肚腩，躺在沙發上，一副生無可戀的厭世模樣，意外吸引大批粉絲追蹤，成為另類的「大叔魂」小網紅。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)