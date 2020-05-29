大陸澎湃新聞網29日引述中國員警網指出，大陸公安部黨委(擴大)會議28日舉行，會議強調，要認真學習貫徹全國人民代表大會《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制(港版「國安法」)的決定》，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。

會議由大陸國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志主持，指出今年全國兩會圓滿完成各項議程勝利閉幕。全國人大會議審議批准了政府工作報告和其他報告，審議通過了《民法典》，作出了《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，意義重大而深遠。

報導稱，會議指出，新冠肺炎疫情發生後，總書記習近平親自指揮、親自部署，經過艱苦卓絕的努力，武漢保衛戰、湖北保衛戰取得決定性成果。這次疫情防控，既是對大陸治理體系和治理能力的一次大考，也是對公安機關能力素質、擔當精神和紀律作風的一次實戰檢驗。

會議強調，各級公安機關要聚焦維護經濟發展和社會大局穩定，在常態化疫情防控前提下扎實抓好維護安全穩定各項措施的落實，切實擔負起新時代使命任務。要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衛國家政治安全。

會議強調，要認真學習貫徹全國人大《港版「國安法」的決定》，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，深入開展矛盾糾紛大排查大調處，著力防範化解「疫後綜合症」，有效維護社會大局穩定。

會議稱，要緊緊圍繞影響人民群眾安全感的突出問題，有針對性地調整完善打防管控措施，堅決遏制一些違法犯罪的多發高發勢頭，嚴防發生重特大道路交通事故，扎實做好公共安全工作。要統籌推進各項公安改革任務，堅定不移走改革強警之路，著力健全制度、完善機制、提升能力。

(中時 )