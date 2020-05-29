台北市政府於今天交通會報，會議中市警察局公布相關統計數據，顯示台北市政府警察局積極透過各項交通執法、多元管道宣導下，防制重大交通事故已著有成效。

例如：一、1至4月每十萬人口交通事故死亡人數0.68人，為六都最低。二、1至4月A1（造成人員當場或二十四小時內死亡）交通事故交通事故死亡人數18人，與去年同期34人相比，減少16人(-47%)，為六都最低。三、1至4月整體肇事狀況，與前3年基準值相比，死亡人數大幅減少26.8%。四、依交通部統計，今年1至3月交通事故30日內死亡人數，臺北市為21人，與去(108)年同期35人相比，減少14人(-40%)，為六都最低。

另因近期外送行業興起，台北市警察局表示，將持續將外送平台機車事故防制置為重點課題。統計外送員交通事故中，自身肇事原因以「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「超速失控」最多。臺北市政府警察局除針對重點違規持續加強稽查、執法外，亦採「分眾分群」方式，透過戶外媒體影片託播、事故案例短片製作、網路平臺宣傳、新聞媒體露出等多元管道，加強交通安全宣導作為。

台北市警察局呼籲機車騎士，騎車上路務必提高警覺、注意路況、依規定速限行駛，不任意變換車道，保持行車安全間隔與距離，快樂出門、平安返家，勿讓家人擔憂。（台北市警交通大隊）

同時，台北市警局特別呼籲外送平臺業者做好自律，要求所屬外送員遵守交通安全規則，共同為交通安全盡一份心力。

由於機車車身包覆性較低，一旦發生交通事故容易造成嚴重傷亡，危險性遠高於汽車，臺北市警察局呼籲機車騎士，騎車上路務必提高警覺、注意路況、依規定速限行駛，不任意變換車道，保持行車安全間隔與距離，快樂出門、平安返家，勿讓家人擔憂。

(中時電子報)