台灣新冠肺炎疫情趨緩，政府研擬在7月推出第三階段振興方案。投顧法人出具最新報告，認為餐廳業者及零售商將是主要受惠者，看好寶雅（5904）、統一超（2912）、統一（1216）、瓦城（2729）及台灣高鐵（2633）等以本地消費者為主力的公司，業績將更快復甦。

台灣政府預計7月推出400～460億元振興方案，研擬發放消費券及旅遊補助刺激國內經濟。方案規畫每人可支付1000元取得3000元振興券，並提列40億元紓困預算補助觀光業，自由行每房補助1000元、團體旅遊每人每天補助700元，預估可創造近900億元收益。

投顧法人分析，在2008年金融海嘯後，台灣政府於2009年1月發放860億元消費券，儘管產生收益360～560億元、提升2009年GDP約0.28～0.34個百分點，刺激效益低於預期，但台灣零售及餐飲業2009年營收分別年增0.6％、5.1％，扭轉連2季衰退。

其中，零售業中以超市營收年增3.6％最多，百貨公司和便利超商則下滑0.6～0.9％。而餐飲業營收年增達5％、飲料店營收年增達4.4％，均超越其他零售通路。

而因應來台陸客減少衝擊，台灣政府2018、2019年接連推出旅遊補助措施，總金額分達12～15億元、36億元，帶動去年飯店住房率上升3.4個百分點，但住房收入年增5.2％，仍低於餐飲業的年增5.7％，且飯店餐飲營收仍年減1.8％。

不過，儘管餐飲業去年業績復甦動能較強，但投顧法人指出，觀光類股指數去年上漲達18％，餐飲類股則僅上漲8％。

隨著台灣已連續46天無本土新增病例，驅使政府逐步鬆綁大型聚會、國內旅遊等防疫相關規定，投顧法人認為以本地消費者為主的零售與餐廳業者，相較於過度仰賴國際及商務旅客的飯店業，業績表現將更快反彈。

基於過去政府祭出振興政策，零售商及餐廳業者可望明顯受惠，投顧法人看好以本地消費者為主要客群的零售及餐飲業者，如寶雅、統一超、統一、瓦城及台灣高鐵等公司，業績復甦速度可望更快。

(時報資訊)