美股受到投資人迴避美中衝突，尾盤由紅翻黑，四大指數同步走低，台股今天以下跌開出，但隨著美國期指跌幅收斂，亞股也呈現震盪走高，台股早盤消化賣壓後，一度接近平盤位置，預估成交金額1400億元左右。

分析師指出，隨商業活動陸續重啟，美股本周以來持續強勢表現，累積一段漲勢，但近日又逢美中關係緊張，總體變數多空夾雜，美股有修正可能，加上台股逢半年線下彎反壓與月線上揚支撐，在11000點附近無法有效站穩，預期短線高檔區間整理。

全球積極解封，台灣也預計在6/7大規模解封，消費市場有望帶來一次刺激消費，短線上觀光類股、運輸股等傳產股領軍，但資金排擠效應，電子、金融股反而相對疲弱，指數仍處在高檔多空僵持。

近期進入股東會旺季，陸續也公布除權息日期，獲利穩健、擁有高殖利率題材族群，以及5G政策支持的相關個股，都會是市場的焦點。

(時報資訊)