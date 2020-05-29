網路設備製造大廠思科宣布收購新創公司ThousandEyes，以進一步擴大雲端軟體事業的佈局。
ThousandEyes提供的技術能協助企業監測網路是否中斷，其主要客戶包括微軟、Slack、PayPal與Lyft。思科未披露收購條件，但知情人士透露收購價格約為10億美元。
思科在聲明中表示，ThousandEyes將併入集團新設立的網路服務事業（Networking Services）。
自羅賓斯（Chuck Robbins）在2015年接下執行長職位後，思科便將重心轉向擴大雲端軟體陣容，以迎合企業從自行建立數據中心轉向更分散環境的趨勢。
為了彌補核心的網路事業成長持續放緩，思科近幾年來併購雲端軟體公司的腳步不曾停歇。該公司在2017年以37億美元收購AppDynamics、以19億美元收購Broadsoft，並在2018年以23.5億美元收購Duo Security。
(時報資訊)
#思科 #ThousandEyes #收購 #雲端軟體
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。