網路設備製造大廠思科宣布收購新創公司ThousandEyes，以進一步擴大雲端軟體事業的佈局。

ThousandEyes提供的技術能協助企業監測網路是否中斷，其主要客戶包括微軟、Slack、PayPal與Lyft。思科未披露收購條件，但知情人士透露收購價格約為10億美元。

思科在聲明中表示，ThousandEyes將併入集團新設立的網路服務事業（Networking Services）。

自羅賓斯（Chuck Robbins）在2015年接下執行長職位後，思科便將重心轉向擴大雲端軟體陣容，以迎合企業從自行建立數據中心轉向更分散環境的趨勢。

為了彌補核心的網路事業成長持續放緩，思科近幾年來併購雲端軟體公司的腳步不曾停歇。該公司在2017年以37億美元收購AppDynamics、以19億美元收購Broadsoft，並在2018年以23.5億美元收購Duo Security。

(時報資訊)