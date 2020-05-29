台塑化(6505)今日召開股東會，由董事長陳寶郎主持，會中通過配發現金股利2.9元，展望今年面對國際局勢持續紛擾下，台塑化除已排定之年度定檢，各煉油及石化單元仍以全能運轉為目標，在本業之外也將朝深化AI應用和全球佈局發展。

台塑化108年度合併營收6460.22億元，年減15.8%，合併稅前淨利448.98億元，年減39.8%，每股稅後盈餘3.86元。

陳寶郎表示，由於美中貿易戰及國際政經紛擾不斷，2019年全球經濟成長趨緩，各行業經營皆面臨景氣低迷的困境，台塑化也難以倖免，同時，大陸、美國新擴建石化廠也陸續完工，大量產品投入石化市場，造成供需失調，價格面臨下修壓力，全年獲利也因此受到壓縮。

展望今年，陳寶郎表示，今年度除已排定之年度定檢，各煉油及石化單元仍以全能運轉為目標，全年預計銷售汽油541.3萬公秉、柴油1036.1萬公秉；外銷方面，台塑化將持續透過與油商及貿易商合作拓展新加坡、中東及印尼汽油市場，同時積極擴展紐澳地區柴油市場。

石化產品部分，預計銷售乙烯308.4萬噸、丙烯8247.5萬噸、丁二烯37.9萬噸；公用流體部分則配合製程需求，以穩定供應廠區電力、蒸汽為主要目標。

陳寶郎表示，目前美中雙方仍在貿易協議上彼此角力，加上新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，未來情勢不容樂觀，此外，新能源的應用、各國大廠產能投放，以及越趨積極的環保政策，都擾動著石化市場的供需天平。

面對艱鉅的外在環境，台塑化將致力於本業經營，並朝深化AI應用和全球佈局發展，深化AI應用包含持續將人工智能及大數據應用於生產管理，藉此縮短產銷周期、優化製造流程並降低生產成本。

而全球佈局目前重點 著眼於美國路州投資案，未來將以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場，進一步提升公司競爭力。

(時報資訊)