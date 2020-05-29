新竹縣黎姓女子疑因不滿陳姓前夫在外勾搭其他女人，在2019年7月24日晚間趁與前夫著行房之際，持剪刀剪斷陳男勃起中的陰莖，甚至還朝前夫潑灑鹽酸 後吞服安眠藥企圖自傷。一審依照「家暴重傷害罪」判刑8年，經上訴後，高等法院今(29日)駁回黎女上訴，仍維持8年的刑度，仍可上訴。

檢警調查，越南籍的58歲黎女日前與56歲陳男離婚並分居，疑因不滿陳男在外與其他女子「勾勾纏」，因此計畫下手斷根，檢警調查，黎女在24日晚間7、8點左右進入陳男位於湖口鄉的住宅內，先企圖哄騙陳男喝下混有安眠藥的飲料，不過陳男當下覺得黎 女怪怪的，因此不斷推辭，並未上當。

但黎女並未放棄，隨後便提議要來「分手炮（分手前的性行為）」，陳男不疑有他，2人進入臥室，但在行房過程中，黎女突然用剪刀剪斷陳男已勃起的生殖器，陳男命根只剩1公分大小，當場血濺滿床 ，但黎女卻仍不放過陳男，先將生殖器都入馬桶沖掉，還一度試圖潑灑鹽酸，陳男嚇得報警大喊「 殺人了」，並忍痛躲進浴室沖洗。

警、消接獲報案電話不敢大意，立即前往現場了解狀況，當時陳男下體全裸，但還能自行站立，行凶的黎女疑因吞服大量安眠藥倒臥在地，仍有意識，救護人員將2人送醫後均無生命危險。

(中時電子報)