新冠狀肺炎衝擊國內產業貿易，新北市今年國際採購商洽會將採全視訊方式，打造零接觸經濟。新北市府29日邀請美國各州政府辦事處協會、馬來西亞友誼及貿易中心、歐洲在台商務協會、及台日產業技術合作促進會等國際駐台單位的代表參與啟動記者會，全力衝刺今年招商1500億元目標。

新北市長侯友宜表示，新北市已連續7年舉辦國際採購商洽會系列活動，本次以健康產業搭配資通訊產業規畫「防疫產品」專區、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大洽談主軸，提供新北產業媒合平台讓新北業者與全球市場交流、採購。

經發局說，為協助新北數位健康相關產業鏈走向國際，記者會也邀請新北市優良業者，展示目前國際市場需求殷切的防疫相關產品。

侯友宜說，在後疫情時代，全球疫情仍然嚴峻的時刻，台灣要超前部署、拚經濟，跟全球接軌，跟全球接軌只能用最新的科技，以國際視訊採購商洽的方式來跟國際接軌。

侯友宜說，新北市舉辦國際視訊採購會，讓國外的廠商跟新北的廠商能夠介接，尤其這一次推出來是以防疫產品、健康產業為主軸，也符合現階段全球因為疫情很需要這些產品，加上新北強而有力的資通產業，帶動新北經濟產業。

(中時 )