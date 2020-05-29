（圖／LINE提供）

宅經濟發燒，LINE宣布推出全新的PC遊戲平台《LINE POD》，在台灣、泰國、印尼等國家正式上線，平台也支援中文、英文、泰文、印尼文等語言。LINE表示，LINE POD為LINE Play on Desktop的縮寫，期望提供玩家一站式遊戲服務，陸續結合LINE的各種社交功能，讓玩家可以更方便與好友或線上遊戲的玩家進行交流。LINE表示，接下來將逐步導入更多不同類型的PC線上遊戲甚至手機遊戲。

LINE指出，LINE POD平台上線初期推出的遊戲為《古劍奇譚網路版》與《FreeStyle》。《古劍奇譚網路版》是由上海燭龍研發的線上遊戲，承襲《古劍奇譚》第一代至第三代的故事劇情，擁有龐大遊戲世界觀，同時採用近年少見的時間制收費(每小時3元)，並承諾無VIP機制，且永不販售影響遊戲平衡的屬性道具，讓玩家可以在公平的遊戲環境下，回歸遊戲初衷，找尋屬於自己的樂趣。而由Joycity開發，於?LINE POD平台獨家發行的《FreeStyle》是一款讓玩家在簡易操作下，仍可充份體驗運用高度技巧及團隊合作默契進行3 vs 3極致競技鬥牛的線上街頭籃球遊戲。

LINE指出，使用Windows系統的電腦玩家，可至LINE POD官網下載安裝LINE POD遊戲啟動器，並透過LINE帳號快速登錄LINE POD暢玩平台上的各種遊戲，包含免費下載安裝、啟動遊戲與儲值購買遊戲商城道具。LINE POD提供現今最方便的儲值方式包含Mycard及電信小額支付，未來也將開放LINE Pay付款，讓玩家以習慣的方式消費。

LINE POD接下來將陸續推出更多獨家遊戲，包含《獵人競技場：傳奇》、《英雄重生Online》與《EOS》。《獵人競技場：傳奇》是由Mantisco開發，混合MOBA要素和大逃殺玩法的角色扮演遊戲。《EOS》則是由Blue Potion Games開發與發行，以動態戰鬥PVP為設計核心，並擁有豐富副本內容的角色扮演遊戲。

(工商 )