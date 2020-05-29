陸首季公募基金規模16.6兆元人幣 續創新高 12:102020/05/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸首季公募基金規模續創歷史新高，截至3月底，大陸公募基金規模人民幣16.64兆元（下同），較2月底增約2,800億元。 中國證券投資基金業協會數據顯示，期間基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約53.75兆元，較上年底增加2.91％ 。 其中公募基金規模16.64兆元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模10.47兆元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模8.14兆元，基金公司管理的養老金規模2.53兆元。 (工商 ) #兆元 #公募基金 #資產管理業 #大陸 #基金管理公司 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 疫情後…台灣死規定！謝金河批：官員還活在18世紀 - 財經 抓到了！川普驚爆這句 美股殺盤兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。