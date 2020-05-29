大陸首季公募基金規模續創歷史新高，截至3月底，大陸公募基金規模人民幣16.64兆元（下同），較2月底增約2,800億元。

中國證券投資基金業協會數據顯示，期間基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約53.75兆元，較上年底增加2.91％ 。

其中公募基金規模16.64兆元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模10.47兆元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模8.14兆元，基金公司管理的養老金規模2.53兆元。

(工商 )

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