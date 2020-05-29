今年是大陸通過《反分裂國家法》十五周年，北京29日高規格舉行座談會，全國人大委員長栗戰書、解放軍總參謀長李作成、國台辦主任劉結一都發表講話。栗戰書表示，台獨分裂勢力和活動始終是兩岸關係發展的最大障礙，始終威脅著台海和平穩定，他批評這股勢力否定九二共識、操弄去中國化、宣傳台獨史觀、他強調，無論台獨勢力怎麼折騰，怎麼和外國勢力勾連，都是非法無效和徒勞的，他還正告台獨分裂勢力，如果以身試法必遭嚴懲。

栗戰書發表長達25分鐘的對台講話，他先回顧反分裂法十五年來取得的成效，回顧完過去後話鋒一轉，批評民進黨當局否認九二共識，台獨勢力與香港勾連，他說，這股勢力操弄所謂正名、去中國化、宣傳灌輸台獨史觀，企圖扭曲台灣民眾，特別是青年一代的國家和民族認同，這股勢力破壞兩岸交流合作，打擊島內積極參與兩岸交流的人士和愛國統一力量；這股勢力拼湊一些不倫不類的稱謂概念，妄圖切割台灣與大陸的法理關係，加緊勾連外部勢力 圖謀在國際上尋求突破

栗戰書說，新冠肺炎疫情發生以來，台獨勢力更是製造謊言，以疫謀獨，鼓譟立法修法等，妄圖推進漸進台獨，見機謀求法理台獨，他正告台獨分裂勢力，無論他們怎麼做是非法無效的 ，無論怎麼折騰都是徒勞 無論與外國勢力怎麼勾連，都沒法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

栗戰書說，一段時間以來台獨分裂勢力誤判形勢，不斷挑釁，嚴重損害兩岸同胞的切身利益 和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重挑戰我們維護國家主權和領土完整的底線，全體中華兒女必須團結起來，堅決反對台獨分裂活動，共同維護台海和平穩定，共同推進祖國和平統一進程。

栗戰書稱，台獨分裂活動公然挑戰中華民族根本利益，必須堅決遏制打擊，台灣是中國領土不可分割的一部分，數千年來開發台灣的歷朝歷代，到開羅宣言、波茨坦公告 、聯合國2758號決議文，再到憲法、反分裂法， 一切法理規定 有關台灣的法理事實，都充分證明世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國，「無論台獨分裂勢力 如何竄改扭曲台灣歷史史實，如何包裝台獨分裂需求，都不能掩蓋其分裂國家的險惡行徑」，他強調這些行徑與中華民族根本利益背道而馳，與包括台灣同胞在內的全中國人民背道而馳絕對不能得場，對台獨勢力的挑釁，大陸絕不含糊，將堅決挫敗。

講完強硬話語後，栗戰書也說一些軟話。他表示，台灣同胞是我們的骨肉天親 ，是反對台獨促進統一的重要力量，我們完全理解廣大台灣同胞的歷史遭遇，兩岸同胞命運與共，親望親好，我們願意以心交心，加強交流交往，促進心靈契合。

他說，將貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，繼續率先與台灣同胞分享大陸發展機遇，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞的政策措施，把融合發展的道路越走越寬廣。

栗戰書還說，願意以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景，他說，在一中原則上，以對話代替對抗，以合作代替爭鬥，以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。

(旺報 )