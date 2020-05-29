國民黨上午舉行「革命實踐171 青年世代一起贏」革實院講習班171期復辦記者會。（趙婉淳攝）

停辦20年的國民黨革實院講習班即將重新開張，此次以「青年登入 民主實踐」為營隊主軸，擔任營主任的黨主席江啟臣上午強調，「國民黨不是沒有幕僚世代」，暑假即將到來的營隊就是鎖定「青年培育」與「幕僚世代」，透露上任至今，共有4902人加入國民黨，其中40歲以下有2242人，佔45.74％。

國民黨將於7月4日至5日舉行「青年登入 民主實踐」的171期營隊，預計招收40位學員，由黨主席江啟臣、革實院長羅智強擔任營主任與營副主任，結束後挑選10位學員，參與為期1個月的培訓計畫，課程內容涵蓋新媒體、文書寫稿、立法實務演習、地方社區培力等政治實務。

國民黨上午舉行「革命實踐171 青年世代一起贏」革實院講習班171期復辦記者會。江啟臣說，克服青年斷層在黨務改革非常重要，國民黨人才培養除了要創新也要傳承延續，發展出有效系統，「而不是每任黨主席都另開營隊」，因此決定復辦革實院講習班，每次聚焦不同主題與對象。

羅智強坦言，過去每次舉辦的營隊，因應主席新氣象，營隊名稱都不同，且時常辦1、2期就結束，導致無法找回與凝聚畢業的學長姐，此次再停辦20年後，復辦171期講習班，就可傳承下去。

江啟臣透露，過去40歲以下有效黨員僅9122人，佔總數3.16％，自他上任黨魁至5月26日期間，共有4902人加入國民黨，其中40歲以下有2242人，佔45.74％，也有1552人回復黨籍，其中40歲至60歲占比57％，國民黨最重要的目標就是要年輕化，人才、政策、制度就是國民黨最重要的黨產。

革實院副院長游淑慧鼓勵年輕女生，一同加入革實院講習班，在國民黨內重振女性平權；另一位副院長黃健豪則分享自己就是透過營隊認識國民黨，在此建立很多非正式關係，認為對個人幫助遠比在學校學的多，同時鼓勵對國家政策不滿或有至於公共政策的年輕人，不要只在網路留言當酸民，一同參加講習班來改革社會。

藍委陳以信過去也曾參加講習班，上午抱著回娘家心態參加記者會，肯定江啟臣帶領下，黨中央與黨團都逐漸向年輕化改革大步向前。

(中時 )