牧德(3563)股東會通過每股配息10元，中美貿易戰再起以及新冠肺炎疫情負面衝擊持續顯現，下游廠商資本支出轉趨保守，牧德因積極佈局的新事業及新產品開始發酵，Mini LED檢測機有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備亦已在設計階段，第4季有機會挹注營收，可望支撐牧德下半年營運維持水準。

牧德今天舉行股東會，2019年全球景氣受中美貿易戰影響，擴產率減緩，設備商營收皆下滑約20%到50%，牧德縱向深度延伸持續對大陸中小型陸資客戶的開拓市場，並橫向新事業拓展，投入COF及Smart Camera等，讓牧德2019年業績受到負面衝擊低於同業。

牧德新設備佈局逐步發酵，降低了新冠肺炎疫情對營運影響，第1季合併營收6.86億元，年增2.3%，營業毛利4.44億元，合併毛利率64.81%，稅後盈餘2.25億元，每股盈餘5.3元；前4月合併營收9.42億元，年增1.88%。

由於今年正式進化到工業4.0時代，AOI設備製造逐步轉型成多元化以AI為主軸的軟體加值服務，牧德已成立獨角獸孵化公司及深化5G相關應用布局。

牧德目前積極推廣Mini LED檢測機台，有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備，亦已在設計階段，預計在第3季進入β測試，第4季有機會挹注營收，成為支撐牧德未來營運的新動能。

儘管因中美貿易戰及新冠肺炎疫情，全球產業狀況較為辛苦，下游客戶開始出現縮減資本支出，產業趨於保守，牧德在新設備出貨逐步放量下，下半年營運可望維持水準。

牧德2019年合併營收25.43億元，年減18.26%，營業毛利16.38億元，年減24.38%，合併毛利率64.44%，年減5.21個百分點，稅後盈餘8.52億元，年減34.26%，每股盈餘20.01元，今天股東會通過每股配息10元。

(時報資訊)