副總統賴清德今年2月初訪美後，傳出當時陪同的卸任立委蕭美琴，蔡英文總統派去「監軍」遭賴陣營否認，其實是賴主動邀請；沈寂幾個月後，蕭美琴今在臉書謝謝賴清德當時邀請。破除被蔡總統派去「監軍」的謠言。

蕭美琴今在臉書放了一張他與賴清德在辦公室合照表示，上任以來各自一直很忙，今天終於有時間碰面了。到樓上拜訪副總統，「也謝謝他在我今年二月立委卸任後邀請同行美國，讓我再次接觸早年曾熟悉的工作領域」。

賴清德今年二月初尚未就任赴華府參訪，當時蕭美琴也陪同參與這場訪問；不過返國一個多月後，就有媒體報導賴當初訪美臨到出發前才詢問蔡總統，外交部被通知後各單位才知道這件事，且當初邀請賴清德的是早餐祈禱會背後反英獨派勢力，讓總統府幕僚們氣急敗壞，認為反小英的力量又開始集結；為了損害控管，緊急派蕭美琴隨行，好聽的是從旁協助，不好聽的是「監軍」；此後這篇報導，就不斷被引用。

當時親賴人士看到此報導，覺得相當不可思議，並指，蕭美琴跟賴清德一向關係就很好，這次去華府，完全是賴主動邀請蕭，怎會變成是蔡總統派去「監軍」；但也因此，未上任前，賴清德行事刻意低調，避免之前初選衍伸風波被大做文章。

蕭美琴卸任立委後，目前擔任國安會諮詢委員，這次她首度公開提及此事，也證實當初賴陣營的說法。

(中時 )