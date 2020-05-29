大陸人大通過港版國安法草案，行政院長蘇貞昌今天表示，看中國通過國安法，過去承諾香港的一國兩制50年不變，完全不遵守諾言，也可以看出國民黨跟中國配合的一國兩制，根本是謊話一篇，台灣要知道唯有自立自強，才能在世界有一席之地，看到香港變化更該警惕。

面對在野黨及台港民間團體，疾呼蔡政府應修正「港澳條例」具體提供港人庇護，但行政院長蘇貞昌具體回絕了這項要求，強調「沒有要修法的必要」。

「港澳條例」第18條規定，對於因政治因素而導致安全、自由受緊急危害的港澳居民，我方得提供必要援助。由於條例並未進一步論述如何提供援助，或可提供哪些必要援助，因此，修正補強「港澳條例」，不僅成為國民黨、時代力量、民眾黨等在野黨積極促成的重點，包括台港的民間團體，近日也出面疾呼修法。

蘇貞昌在前往立法院進行施政總質詢前，被問到是否可能修訂「港澳條例」，他表示，因為「港澳條例」規定若香港有情勢變化，可以由陸委會報政院做專案處理，法條俱在，現在就依照這個來做，並沒有要修法的必要。

蘇貞昌也重申透過人道救援小組來因應情勢的立場。他說，呼籲中國能信守承諾善待香港，並尊重民意，避免造成社會分裂；同時，台灣對香港人的關心、關懷始終一致，蔡總統已經指示，與他討論達成共識，就是由政府主導彙整，匡列預算，做好這些事情。

(中時 )