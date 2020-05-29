內政部表示，去年7月修正公布「平均地權條例」，將申報登錄申報責任回歸買賣雙方，新制自7月1日起施行，未來對於價格資訊如有申報不實，將直接處3萬至15萬元罰鍰。

內政部表示，現行不動產買賣申報登錄責任，依序由地政士、不動產經紀業或權利人，於登記完畢後30日內申報登錄；從今年7月1日起，將改由買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄，當日起，民眾至地政機關所送案件，都將適用新制。

內政部指出，新制施行後為便利買賣雙方自行申報，已修正簡化申報書格式，由現行19欄縮減為11欄；應申報的價格資訊也由以往的8項減少為3項。

買賣雙方於登記案件送件前，可先於「地政線上申辦系統-不動產實價登錄」系統登打列印申報書，亦可選擇以手寫方式填寫紙本申報書。填寫完畢後，必須由買賣雙方共同簽章，並於辦理買賣移轉登記時一併送交，才算申報完成。

內政部也提醒，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，新制施行後，對於申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊，如有申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰，買賣雙方申報時請務必詳加確認，以避免受罰。另若未一併申報或申報不實，地政機關要求限期申報或改正時，仍請依限辦理，避免受罰。

至於今年6月30日以前，已至地政事務所申請買賣移轉登記的案件，內政部表示，仍請依原規定，由地政士、不動產經紀業或權利人於登記完畢後30日內申報登錄，以利新、舊制度順利接軌。

內政部強調，申報登錄新制透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，可提升資訊的正確性；並將申報登錄時間提前至申請登記時一併辦理，可簡化行政流程，提高資訊揭露的時效。民眾對新制如有相關疑問，可撥打內政部1996內政服務熱線洽詢。

(中時 )