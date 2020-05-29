台北文華東方酒店預計下月資遣212人，面對回饋市府恐難履約，北市副市長黃珊珊29日表示，違反《勞基法》部分就依法處理，但與市府有關的合約，會以協商方式處理，希望文華東方酒店正常運作才能繼續履約，市府的態度是履約而不是求償。

文華東方酒店預定6月7日資遣212人，北市勞動局昨指出，已達到《大量解雇勞工保護法》規定標準，卻沒有在解雇前60天通報，有違法之虞，若文華東方執意在預定時間大量解雇將違法，依法最高可處50萬元罰鍰。

黃珊珊今指出，文華東方酒店與市府有一個回饋機制，客房目前是申請停止，也有向市府提出紓困申請，停止使用部分會減稅，由於受到邊境管制影響，國際觀光客銳減影響營收，下降非常劇烈，市府每年有180間客房使用次數，可能會受影響，已與業者協商，希望在合約15年期間，可申請往後挪，把今年受到影響次數往後。

她強調，還是盼營運可以正常運作，目前為止企業受到疫情很大衝擊，在邊境管制還不確定前，對業者來說每一天都是成本，不過，違反《勞基法》部分該怎麼處分就怎麼處分，但與北市有關的合約，會以協商處理，希望文華東方酒店正常運作，才能繼續履約。

黃珊珊表示，市長柯文哲一直強調前面叫止血，現在靠中央紓困是輸血，輸血完了才有辦法振興，北市更關心的是轉型，這一波受疫情影響的，市府能做的都盡力而為，有些商家可能受到影響，但相關紓困中央政府也盡全力了，不管有沒有倒閉，都希望能度過這段時間，現在疫情趨緩，經濟要復甦，也鼓勵大家往外走，北市也配合振興會祭出相關的方案，5月14日就把相關振興方案提出，重點是怎樣配合疫情變化展開。

她說，希望文華東方酒店在這波疫情至少維持應該有的營運，市府的態度是履約而不是求償。

(中時 )