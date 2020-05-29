人氣網紅「卡卡兒」日前捲入槓上咖啡店風波，監視器畫面公開後，風向大逆轉，使卡卡兒的社群網站被不少網友湧入罵翻。而她過去到香港當showgirl時曾接受當地媒體專訪，自揭本行其實是做室內設計，因為不賺錢才轉行當模特兒，她坦言過去想過要嫁個好老公好度日，沒想到當媽後最終還是離婚。

據《香港01》報導，卡卡兒2017年曾受訪，談到入行經驗，她說自己中學時就當過模特兒，後來出社會做室內設計，也同步經營模特兒工作，承認過去想過因為是女生，希望未來找到好的另一半就不用奔波，但提到婚姻現況，她無奈表示：「離婚了」。

卡卡兒更分享，她結婚生小孩後，突然覺得在攝影圈人氣減少很多，甚至還有攝影師趁機砍價，問她當人妻不是應該算便宜一點？她因此也哭過，後來選擇為母則強，為了兒子努力賺錢，不再在意別人眼光。

而鬧出槓咖啡店爭議後，昨卡卡兒在IG限時動態留下5字「禍不及家人」，再加上3個下跪表情符號，疑向網友求饒，請求手下留情，接著隨即刪文，並關閉粉絲專頁。而咖啡店的臉書專頁透露，事發後環保局有派人跟他們要卡卡兒的訂位電話，但被婉拒，因不想外流客人資料，也希望風波早日平息，和平收場，最後更大器說以後還是歡迎卡卡兒來吃甜點、拍生活照，引來網友喊讚。

(中時電子報)