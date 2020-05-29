在蔡英文總統任內，第三度組閣的行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告。他讚嘆蔡英文總統「領導有方」，在武漢肺炎肆虐全球，許多國家鎖國、封城，學校停課、限制人民行動自由，在這樣的亂世中，只有臺灣，還能維持正常生活，稱台灣為世界最安全、最幸福的地方，一點都不為過。

蘇貞昌今率內閣成員，赴立法院進行蔡政府展開第二任期後的首次施政報告。在全球進入後疫情時代，經濟遭遇重大衝擊挑戰之際，蘇貞昌的施政報告，並未對未來台灣的經濟政策有具體說明，而是將重點鎖定在回顧過去4個多月來，台灣在防疫政策上的結果。

蘇貞昌指出，台灣在國際上雖然備受政治孤立與打壓，但過去1年多來，蔡總統領導有方，讓行政團隊做出成績，共同守住台灣民主成果，面對來勢洶洶的武漢肺炎，台灣藉由成功防疫，向國際證明我們是一個擁有高貴人民的偉大國家。

蘇貞昌進一步指出，武漢肺炎肆虐全球，確診人數高達570多萬，死亡人數超過 35萬人，許多國家鎖國、封城、學校停課、限制人民行動自由，在這樣的亂世中，只有台灣還能夠維持正常生活秩序，稱台灣為世界最安全、最幸福的地方，一點都不為過，「台灣模式」更成為許多國家學習的典範，獲得國際媒體高度評價，國人同感光榮。

對於紓困振興，蘇貞昌說，對受疫情衝擊的勞工、產業與企業，政府從發現金、助貸款、減負擔3個面向，秉持雨露均霑、立竿見影原則，擴大紓困對象、簡化申請程序。

但對於遭輿論罵翻的「振興券」，蘇貞昌並未有過多著墨，僅表示政府正加緊腳步規劃推出下階段刺激消費、活絡商圈、帶動國旅的振興措施，同時也將配合「振興券」，與民間的自主加碼活動，一舉活絡國內經濟。

蘇貞昌說，從央行降息、調降小規模營業人查定課稅、調降國有地租金、減免水電費等，已協助950萬人度過難關。同時，政府也將加速擴大公共建設，加大吸引國內外業者投資台灣，帶動內需產業發展，希望台灣成為全球復甦最快的國家。

(中時 )