博錸生技（6572）29日宣布，旗下C型肝炎病毒基因分型檢測試劑套組，通過衛福部醫療器材查驗登記審核，將於6月1日領證後，將積極啟動國內外銷售。

博錸開發的新冠肺炎檢測試劑，先前已獲衛福部食藥署核發外銷許可證，此次同樣以多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平台所開發C型肝炎病毒基因分型檢測試劑套組，也獲通過，將正式在台灣以體外診斷試劑類別銷售以及出口。

該試劑可在一次反應中同時偵測來自血清或血漿檢體中的6種C型肝炎病毒(HCV)主要基因型(1至6)和2種亞型(1a和1b)，協助醫生採取合適的療法。

博錸表示，目前C型肝炎治療雖已有全基因型(1~6)皆可使用之口服抗病毒藥物，但療程昂貴。在C型肝炎相對盛行的東南亞國家，如泰國、越南等地，按病毒分型採取對應療法依舊為主流的治療方式。相較於歐美大廠，該公司試劑臨床實驗全程在台灣進行，以病毒地域分布與人種基因的角度來看，試劑的設計驗證更為貼近目標市場(亞洲)。

博錸表示，C型肝炎病毒基因分型檢測試劑將跟進新冠病毒檢測試劑的腳步，透過經銷商在泰國進行註冊。

(工商 )