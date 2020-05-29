統一投信表示，據統計，美股不論短中長期總報酬率（含息收與資本利得），成長股指數表現優於大盤，價值股指數劣於大盤，主題式聚焦科技巨頭的尖牙股指數總報酬率，則是遠遠高於各指數。美股NYSE FANG+指數今年來報酬率高達22％，連動此指數、在台股交易的統一FANG+（00757）ETF今年來也上漲近20％。

統一投信指出，美國新冠肺炎確診案例高居全球之冠，但美國在政經實力、財政與貨幣等各方面的綜合國力，都是地球霸主，反映在股市也是稱冠，今年來經歷疫情衝擊後，全球表現最佳的仍是美股相關指數。美股是成熟市場，投資選擇多元化，ETF投資人可選擇涵蓋面廣的大盤指數、或是成長股、價值股、科技股等，都有龐大擁護者。

據統計，今年來截至5月27日，代表美股大盤的標準普爾500指數報酬率負5.26％，即將收復3月股災失土；標準普爾500成長股指數已經翻紅，為正報酬2.84％；標準普爾500價值股指數今年來仍是負報酬14.37％，傳統上投資人以為價值股比較抗跌，實際上遭遇股災的跌幅與大盤一致，同樣超過三成，但回彈速度緩慢。

其中，尖牙股NYSE FANG+指數今年來報酬率高達22.18％，因成份股具備「創新科技趨勢巨頭」的未來潛力，以及「獲利高成長」優勢，是融合兩大利基的「科技成長股」，在疫情時代的獲利與股價表現特別出色。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，檢視標準普爾500成長股前十大權重個股，除了威士跟萬士達兩檔是金融支付公司，其他八檔都是FAANG這類型科技新創公司，包括：臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、字母-谷歌母公司、輝達、微軟。

袁永騰指出，科技創新發展太快，傳統思維的分類指數已無法滿足需求，日前國際指數編製公司MSCI發布五種跨產業領域、新思維篩選模式的創新科技主題指數，聚焦在雲端、網路產品和服務、新支付方式、大數據、物聯網和社交媒體等，印證了高度聚焦長線主流趨勢的主題型投資，是未來顯學。投資人在選擇ETF時，也要挑選主題式ETF，才能真正對應到想聚焦的未來大商機，精準打擊是最能提昇總報酬的方式。

科技成長股不斷攀高，未來還有空間嗎？袁永騰表示，科技成長股具備兩大動能，推升未來市值還有增長潛力，首先是資金高度集中化，目前美股資金主要流向除了必須消費品之外就是科技成長股，因為在市場資金充沛但景氣與美中關係存在不確定性的階段，科技成長股不論景氣好壞，都可以有機會為投資人帶來不錯回報，是現階段投資人想集中持有的標的。

其次是科技成長股為後疫情時代新生活的受惠股，尤其是雲端服務、線上新經濟、新商品、新服務等推陳出新，將持續挹注新獲利成長動能。

(工商 )