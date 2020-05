中正大學校長馮展華指出,為了確保歸國師生的安全,校方特別安排校內位置較為獨立的「致遠樓」作為檢疫宿舍,並強化消毒,讓學生住得安心。(AICEE Taiwan提供/李侑珊台北傳真)

中山大學副校長黃義佑表示,為了做好校園防疫,在春節假期結束後的第一個上班日,校方立即召開第一次防疫工作會議,在7個小時的會議中,確立了防疫策略與標準作業程序。(AICEE Taiwan提供/李侑珊台北傳真)

亞洲大學校長蔡進發提醒,在疫苗發展出來之前,仍要謹慎做好個人健康防護,並期勉師生保持樂觀,化危機為轉機,我們一定可以戰勝病毒。(AICEE Taiwan提供/李侑珊台北傳真)

新冠肺炎全球肆虐,我國則已50天無本土病例,國內活動準備大規模解封,成功的防疫經驗,屢獲國際讚揚。台灣國際文教創新交流協會(AICEE Taiwan)今(29)日發布「台灣高教成功抗『疫』9大關鍵決策」影片,中山大學、亞洲大學與中正大學校長與主管分享校園防疫經驗,提供師生安全的校園環境。

AICEE Taiwan指出,在防疫工作上,除了配合中央流行疫情指揮中心及教育部政策延後開學外,各大學也採超前部署。

採訪影片中,中正大學馮展華校長表示,學校收到疫情通知後,立即成立防疫小組,在研究、教學,甚至是學生日常的食衣住行等各方面,都做了沙盤推演與充足準備。

亞洲大學校長蔡進發提到,作為中部地區防疫典範學校,亞洲大學在防疫初期,就非常重視防疫資訊傳遞,不僅要求學生修讀防疫課程獲取正確的公衛知識,也透過LINE群組隨時把重要防疫資訊傳給學生,並安排導師每天了解學生狀況,幫助學生安心學習。

除了迅速建立防疫小組外,中山大學副校長黃義佑認為,防疫物資的整備亦是關鍵。採訪過程中,擔任防疫小組執行長的黃義佑副校長對於今年二月緊急採購的口罩、酒精、額溫槍及防護衣的數量仍記憶猶新。他強調,防疫物資由校方統籌,並交由總務處整備後再發放給各行政及學術單位,統一有效率的應變機制方能建構健全的校園防疫網。

「台灣高教成功抗『疫』9大關鍵決策」影片是由台灣國際文教創新交流協會製作,參與拍攝學校包含亞洲大學、中山大學及中正大學,影片配有中英文字幕,彙整我國高教機構的防疫經驗,供國外高教機構防疫參考,亦向國際社會傳達「Taiwan can help. Taiwan is helping.」,守護校園,一同對抗新冠肺炎。影片連結為:https://www.youtube.com/watch?v=fQMA-i2hSKs

(旺報 )