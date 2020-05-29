日本玉女偶像中森明菜曾是不少台灣５、６年級生的「機車擋泥板女神」，後因病隱退，而中森明菜當年藉中氣十足的低沉歌聲出名，1983年和男星近藤真彥因戲擦出愛火，卻在1989年傳她因近藤劈腿勁敵松田聖子而自殘，負面傳聞與憔悴外型重挫形象。

中森明菜家有6個孩子，很小就想出道當歌星，一來是媽媽的願望，二來想賺錢改善家中經濟，13歲的小明菜在選秀節目《明星誕生！》中演唱岩崎宏美〈擁抱夏天〉，但她的表現和打扮太超齡，初試聲啼未獲評審青睞，15歲2度參賽，翻唱山口百惠〈夢的嚮導〉，在對的年紀唱著對的歌，她拿下節目開播以來的最高分，在決賽中獲11家唱片、經紀公司「舉牌指名」，同時研音及華納兩大公司簽下，開始演藝之路。

日歌姬中森明菜 睽違12年重返紅白

而影響中森明菜的事件莫過於與近藤真彥的感情，這位被日本公認的世紀渣男，劈腿松田聖子、梅艷芳，成為民眾公敵後卻回過頭利用，假意和中森明菜和好求婚要開記者會，沒想到當天記者會遲到，讓中森明菜先獨自面對媒體，當被媒體問到自殘事件時，中森明菜便表示「曾最信任的人，如今無法讓我信賴」，還為自己一時情緒化想不開當場道歉，等同為近藤真彥洗白開脫的記者會。隔年，原本說不想結婚的近藤真彥，娶了一位富家千金，兩人新婚房正是中森明菜砸全額買下的豪宅。

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