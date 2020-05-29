遠傳5G服務商轉倒數計時，想超前部署5G一定要把握遠傳6月祭出的優惠。遠傳5G早鳥優惠自3月推出後頗受好評，申辦月付999與1199資費方案搭配5G手機，免費送12個月5G上網體驗；1399以上資費更可享不加價免換約自動升級5G服務。為了回饋聰明早鳥，遠傳還同步推出4G舊機換5G新機方案，來遠傳選購最新的Samsung Galaxy S20，最高可再折13,000元，搭配遠傳1399資費方案，只要990元輕鬆帶回家。還有即將上市的5G Sony Xperia 1 II 也享舊換新優惠，來遠傳「超前部署」省更多！

遠傳即日起推出最新的2.0版手機舊換新，全民皆可輕鬆搭上升級5G手機的列車。用戶只要來官網確認自己的手機為可回收的型號，不但有當月回收價可參考，還可以自行下載APP，為自己的舊機進行估價，大幅提升舊機回收的便利性。以Samsung Galaxy S10+ (128GB)為例，回收估價為10,000元，搭配遠傳早鳥方案的Samsung Galaxy S20加碼優惠，專案價可現折高達13,000元，高額回饋只到6月底，聰明早鳥快到遠傳門市報到！

遠傳5G服務將於今年暑假開台，開台前的早鳥優惠計時倒數中！來遠傳申辦Samsung Galaxy S20系列手機，搭配指定資費，就能在5G開台後享5G極速飆網的頭等體驗，還有週週抽10組市價1,990元的紫外線無線充電殺菌盒，防疫抗病毒自己就能搞定！白金會員續約另享手機最高折5,000元。此外，購機後於三星官網登錄再送郵政禮劵，購買Galaxy S20 Ultra 就送1,600元；購買Galaxy S20/ S20+ 就送1,000元，來遠傳入手最潮5G旗艦手機好有禮！

(科技)