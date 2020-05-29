內政部辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程，致癌疑慮的廢棄物因降雨沖刷造成下游汙染。內政部表示，已請施工廠商於今日清理完成，後續將持續於邊坡舖設帆布，辦理臨時保護外，於下游末端設置攔污柵及臨時滯洪沉砂池，阻擋上游所沖刷廢棄物，以降低雨後之混濁泥水及下游汙染的發生，並將於8月底蝕溝整治工程完工後，辦理護坡植生，維護邊坡穩定。

桃園市龜山區、新北市新莊區交界的十八份坑溪，因內政部施作蝕溝治理工程，挖出有致癌疑慮的電路板等垃圾，新北市獲報後函請桃園以及內政部處理，但三方「互踢皮球」，讓新莊居民飽受其害。

內政部說明，為辦理機場捷運A7站地區開發，避免各滯洪沉砂池出口排放，造成蝕溝產生向源侵蝕疑慮，現由土地重劃工程處辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程，將現有蝕溝水路以成型渠道銜接至既有渠道或匯入區域排水路之河段，以利後續水路清淤與維護管理。

內政部指出，這項施工位於林口台地邊緣，其邊坡存在許多陳年堆置的廢棄物，蝕溝治理工程主要以排水銜接為目的，對自然現況擾動幅度最小為原則，對於區域已沉積多年穩定之廢棄物，於施工範圍內辦理開挖及清除，蝕溝整治期間開挖之廢棄物，已堆置於工區之臨時堆置場，將陸續辦理清運。

(中時 )