◎台鐵解禁 6月起開放列車上飲食

交通部台鐵局為防堵新冠肺炎傳播，4月3日起禁止旅客在車上飲食、5日停售各列車食品飲料，如今隨著國內疫情日漸平穩，台鐵宣布從6月1日起，搭車旅客維持社交距離時，可於列車上飲食，但現階段仍不於列車上販售食品飲料。

◎表演廳6月解封 侯友宜籲：國外疫情仍肆虐勿輕忽

新北市6月1日起將大解封，包括藝文中心的表演廳、紀錄片放映院以及公托內親子館等78處；市長侯友宜今上午主持防疫會議並強調，新冠肺炎疫情仍在國外肆虐中，甚至有許多國家陸續解封後，瞬間又爆發集體感染，呼籲大家落實新形態的安全模式，無法保持社交距離就要戴口罩。

◎中央將發振興券 侯友宜：新北會做好超前部署

中央行政院將推出振興券刺激消費，新北市長侯友宜29日參加活動後受訪表示，中央相關內容還沒有正式公布，但新北市針對微型經濟、商圈優惠、團購等都已陸續推出，另外還有與各縣市的互惠旅遊，未來都能結合振興券使用，一起帶動經濟復甦。

◎大雨沖出致癌垃圾 中央推給地方

桃園市龜山區、新北市新莊區交界的十八份坑溪，目前內政部正在施作蝕溝治理工程，但開挖出的含恐致癌的電路板、玻璃纖維等大量垃圾，因連日大雨沖刷到下游，臭氣沖天。新北市獲報後函請桃園以及內政部處理，但三方協調未成「互踢皮球」，引發新莊居民不滿。

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(中時電子報)