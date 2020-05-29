在德甲5月復賽並踢了兩輪之後，其他歐洲主要聯賽因新冠疫情趨緩也有了好消息！英超敲定在6月17日復賽，義甲則是6月20日，西甲則盼爭取6月11日復賽。不過包括英超、義甲在內，都還有細節需要敲定。

英超方面，多數球隊剩下9輪未賽，但有4隊仍剩10場賽事，因此曼城vs.兵工廠與阿斯頓維拉vs.雪菲爾聯隊將於6月17日率先進行，其餘90場比賽從6月19日起開踢。在閉門比賽的前提下，為了讓電視直播的效益極大化，所有比賽的時間都將錯開。

「紅軍」利物浦肯定對復賽消息最為振奮，他們停賽前以25分領先在積分榜獨走、再兩勝就可奪得隊史首座英超冠軍，如今可望實至名歸的捧盃。但消息指出，利物浦剩餘的4場主場比賽，可能都無法在自家的安菲爾德球場進行，因為英國政府擔心受矚目的比賽，會有球迷在場外群聚，可能要排在中立場地。

上一場英超比賽是3月9日萊斯特城4比0勝阿斯頓維拉，接著3月13日宣布停賽迄今，若6月17日復賽，中間剛好100天沒有比賽。為了復賽，英超所有球員已經接受3輪的病毒篩檢，2752人次檢驗僅12例呈陽性反應，本周還會將檢測量能提升到每隊50至60人，一旦確診就要居家隔離7天。

義甲方面，原本提交的復賽計畫日期是6月13日，但因義大利全國封鎖延後到6月14日，體育部長史帕達佛拉（Vincenzo Spadafora）最終宣布6月20日復賽。史帕達佛拉強調，義甲復賽前會在不排擠國民需求下完成新冠病毒篩檢，如果疫情有任何新的增溫跡象，聯賽也可能再次喊停。

義甲停賽之前，尋求9連霸的尤文圖斯仍盤據龍頭，但僅領先居次的拉齊歐1分，兩隊都還有12輪未賽。排名第3的國際米蘭還有13場比賽沒踢，不過已被尤文拉開9分差距，要爭冠很拚。

(中時 )