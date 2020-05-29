就讀小六的怡萍夢想未來能成為一名足球教練，幫助每個有足球夢的孩子實現夢想。（台灣世界展望會提供／李柏澔台北傳真）

2020年總統教育獎得獎名單於日前公布，台灣世界展望會所關懷並獲獎的9名孩子：周沛辰、林銘祥、林寶成、洪立杰、胡鑫、黃怡萍、辜雪芃、劉俊祥、簡霖恩，得知獲獎之餘，紛紛提筆將「好消息」分享給自己的資助人，感謝資助人的幫助，讓他們展現潛能、天賦，為生命點亮夢想的微光。

「謝謝您的關心和幫助，讓我順利讀書和成長，因此我得到總統教育獎的榮耀，希望和您一起分享……」就讀小六的黃怡萍在桌前寫信給資助人，藉由政府補助金與台灣世界展望會的資助，怡萍和哥哥、妹妹能夠穩定就學。

此外，怡萍也加入學校新成立的足球隊，穿上別稱「攻勢發動機」的10號背號球衣，負起核心的進攻與防守重任，2019年她代表學校首次參加全國性比賽奪得亞軍，更到丹麥出賽磨練、拓展視野。

今年怡萍成為該校創立99年以來首位獲總統教育獎學生，替母校水里國小寫下新紀錄，父親驚訝又欣慰地表示：「謝謝展望會讓孩子開心幾天，接下來仍持續努力。」9月份即將升國中的怡萍則說：「我會遵守和爸爸的約定，維持課業與球技練習，未來我希望成為一名足球教練，幫助每個有足球夢的孩子。」

就讀小六的泰雅族學子簡霖恩由於年幼失怙，外婆將三個孫子接回家族看顧，外婆在兩年後也因病過世，姊弟三人再轉由阿姨監護、扶養，成為感情深厚的家人。

霖恩除了課業成績優異，對程式設計也有濃厚的興趣，運動場上更時常可見他練習射箭、跑步、打籃球的身影，也代表學校參加區語文競賽、區運動會、北區泰雅射箭比賽以及程式設計比賽，屢次創下獲獎的亮眼表現。

霖恩說：「謝謝資助人阿姨這麼幫助我，讓我一路努力學習到現在，以後我會更積極地多元發展，繼續鍛鍊、學習。」霖恩說希望能夠持續升學，並且在喜愛的籃球領域發光發熱，更要朝「成為一名警察」的夢想向前行。

儘管怡萍、霖恩還只是小學生，但每一個逆風飛行的孩子身旁，都有一位愛心資助人相伴而行，讓孩子們更能無後顧之憂的培育天賦，或憑藉學習奠定翻轉未來的基石。

(中時 )