東生華（8432）29日完成董事改選。東洋（4105）董事長林全被選任董事長。他表示，東生華下個十年將更具爆發力，從過去慢性病治療領域擴大到預防醫學和照護醫療，營銷區域跨足東南亞，具門檻的新藥產品更將陸續上市。

林全表示，東生華於99年9月從台灣東洋分割獨立。在心血管、腸胃及自體免疫疾病藥品的開發和銷售上，表現可圈可點。財務結構健康，幾近零負債，可運用資金超過二個資本額，糧草充足。在楊思源總經理率領團隊全力衝刺下，未來大有可為，值得期待。

研發上有諸多成就，包括取得台灣第一張生物新藥藥證、完成首個亞洲族群銜接性試驗的台灣新成分新藥Rancad用於治療心絞痛、授權共同開發新劑型新藥給予山東新時代藥廠。研發中藥品仍以新藥為開發目標，包括新成分新藥及505B2(例如生物相似藥品、新複方、新劑型)，透過自主開發或共同開發完成，預計五年至少三個新藥上市。

在業務表現上，東生華銷售通路涵蓋台灣所有醫學中心及區域醫院，主力產品中有三項產品(複方降血壓藥、新成分腸胃藥、及複方降血脂藥)，在台灣本土藥廠所生產藥品的銷售名列前茅。複方降血壓藥更已在泰國銷售，並在其他東南亞國家查驗登記中。未來逐步於東南亞區域建立銷售團隊，中、美、日、歐將與策略夥伴共同行銷。

檢測業務是東生華全新開拓的業務領域，這是治療或預防醫學的明日之星，東生華持續擴充產品線。液態切片（Liquid Biopsy）技術的「完整的液態切片監測系統—循環腫瘤細胞與循環腫瘤DNA臨床監測平台」更榮獲第十六屆國家新創獎。五月起針對近年來婦科癌症第一名且急速竄升的子宮內膜癌，推出安蓓基因檢測服務，提供醫師作為是否執行高度侵入性內膜組織採檢的參考，希望未來成為東生華的第二大事業單位。

東生華股東常會並改選董事(含獨立董事)。新任董事台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: ?林全、Carl Hsiao(蕭家斌)、江昭儀、周康記。獨立董事則由王智立、王義明、陳瑞薰。會後臨時董事會一致推舉林全先生擔任董事長。王智立獨董擔任審計委員會召集人，王義明獨董擔任薪酬委員會召集人。

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