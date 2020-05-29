新冠肺炎疫情恐慌消除，在遞延買盤發酵下，5月房市大噴發，五大房仲品牌門市交易量普遍較4月成長二成，也較去年同期成長一成以上，今年旺季受疫情與股災的影響，延後至5月才明顯啟動。

根據各大房仲品牌自結5月門市交易量，與4月相較，信義、永慶、住商年增率多在20%以上，中信、台灣房屋逾一成；多數房仲品牌業者今年5月交易量也優於去年同期，區域來看，北部及中部都會區交易熱度優於南部；產品別來說，首購、換屋族群穩定，高端產品交量量，也有明顯回籠。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣從4月下旬就開始回籠，「股市回穩、加零發酵」，加上低利與全球量化寬鬆盛行更增添民眾購屋信心，5月房市交易量創下今年以來的單月新高，除了首購型產品交易穩定外，部分企業主或自營商可能受疫情影響，需要資金調度而出售閒置資產，等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，台北市總價5千萬元以上的市場交易量明顯增加。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，疫情趨緩逐步解禁，進入後疫情時代，民眾恐慌情緒消除，看屋、出價意願轉趨積極，買方出價、付斡都轉趨合理；部分待售時間較長的屋主售屋心態相對軟化，讓價意願高，買賣雙方價格認知逐步達成共識，首購、換屋族群注重周邊機能；而高資產族群則看重地段、產品稀有性等優勢，擇優進場。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台灣疫情控制得宜，生活逐漸回歸正常，尤其房貸利率調降，銀行亦紛紛對薪轉戶釋出優惠利多，讓本來就有購屋意願的民眾加速腳步，隨六月份生活防疫鬆綁，之前遞延的買氣會在下半年逐漸發酵。

(工商 )