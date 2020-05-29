台塑化(6505)今(29)日召開股東會，向來有「石化業鐵嘴」、預估油價從不失準的董事長陳寶郎今受訪表示，今年原油價格應該是呈現緩步回溫，幅度不會太大，主要是需求量會和庫存釋出進行拉鋸，以台塑化進口的杜拜原油來說，應該是40美元/桶上下震盪，至於成品油，現在所有的成品油和原油的價差都是負的，也就是說，賣得越多虧越多。

陳寶郎表示，以原油價格來說，台塑化是購入杜拜原油，今日最新報價約為33.21美元/桶，相較元月最高峰的69.6美元/桶，只剩下一半不到，4月最低更一度出現13.55美元/桶，隨著全球疫情趨緩，5月已經看到慢慢回升，但一方面也是因為5月開始OPEC(石油輸出國組織)開始減量，俄羅斯也減產所致，故預估今年的油價會慢慢往上爬，但不會爬得很快，第二季預計杜拜原油會在35美元附近上下震盪，到年底來看，應該會好轉，只是不會有大幅度的回溫，明年才會好一點。

陳寶郎進一步說，估計到5月底全球原油庫存約42.5億桶，其實距離庫存上限約44億桶相去不遠，所以，隨著國際上新冠疫情會減緩，現在除印度、巴西以及俄羅斯比較麻煩外，其他國家高峰期多已過，在消費行為、經濟活動恢復下，原油需求將會增加，但也因此，產油國減產會越來越少，且只要一原油價格一上漲，油商在有利可圖下，庫存就會釋出，故綜合上述多項原因下，原油應該是呈現緩慢回溫，預計今年杜拜原油應該是40美元/桶上下震盪。

成品油市場則更辛苦，陳寶郎坦言的確很慘，今年一路以來越來越糟糕，以最新成品油和原油之間的價差來看，新加坡92無鉛和杜拜原油的價差是負0.7美元，也就是說汽油比原油還便宜，且姑且不論提煉成本，不僅如此，柴油的價差也是負5.5元，航空燃料則為負0.7元，所有的成品油現在都比原油便宜。

(時報資訊)