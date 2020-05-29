大陸人大昨通過港版國安法草案，行政院長蘇貞昌今天除痛斥中共違背香港一國兩制50年不變的承諾，還說「可看出國民黨與中國配合的一國兩制，根本是謊話一篇」。國民黨主席江啟臣上午受訪時反駁蘇說，「他是胡說八道！」江也呼籲北京應落實過去港人治港、高度自治的承諾，強調國民黨一向支持港人追求自由、民主、繁榮與人權。

大陸昨天正式表決通過港版國安法草案，黨主席江啟臣上午結束「革命實踐171 青年一起贏」記者會後受訪表示，他感到非常遺憾，顯示北京與香港之間顯然沒有做很好的溝通，在互信基礎薄弱的情況下，大陸人大通過港版國安法，勢必會對香港的自由、民主、人權產生很大影響，目前很難評估影響。

江啟臣說，基於北京與香港之間缺乏互信與溝通，北京過去承諾的港人治港、高度自治，都讓其他國家有非常大的懷疑，後續發展還很難評估。他呼籲北京政府落實過去港人治港、高度自治的承諾，而國民黨態度始終一致，就是支持香港追求自由、民主、繁榮與人權。

對於大陸國務院總理李克強昨天談對台方針時，重提「和平、九二共識」等關鍵詞，江啟臣說，其實北京對台立場一直沒有改變，包括未放棄對台動武，國民黨絕對反對一國兩制，他呼籲北京放棄對台動武，兩岸的未來攸關台灣人民安全與台海和平，如何確保台灣安全、台海和平與人民福祉，執政的民進黨必須清楚告訴大家，完全執政、完全負責才對。

(中時 )