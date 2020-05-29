蔡英文總統臨時新增行程，參訪銅鑼灣書店；蔡總統致詞時表示，她是來了解香港朋友來台灣，需要什麼特別協助；並告知香港朋友，政府已成立專小組提供協助。

大陸人大昨天通過「港版國安法」，蔡總統也與行政院長蘇貞昌達成共識成立香港人道救援行動方案專案小組因應；蔡總統今也赴位在南京西路的銅鑼灣書店參訪。

蔡總統致詞時表示，她是來探望林榮基老闆，來看看離鄉背井來創業，開了一個非常有特色的書店，所以要來親身體會一下。

她說，在整個過程當中，香港的人民經歷的這些挑戰，要感謝林榮基老闆在這段期間對香港的人權自由民主的堅持，她也代表台灣人表達歡迎之意。

總統對林榮基說，但是畢竟是離鄉背井，「相信很多台灣人都希望向您表達溫暖，也希望你在這裡可以跟我們一起努力，為自由民主的發展一起來努力」。

總統表示，同時她也是來了解香港的朋友要來台灣，需要的甚麼樣的特別的協助，同時告訴林老闆的香港朋友，現在台灣政府已經成立專案工作小組處理並且提供協助香港的朋友；她今天來，再一次謝謝林為民主自由的堅持。

(中時 )