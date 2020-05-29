共250名額，6月1日下午2時開放網路報名。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

現場提供號碼布、計時晶片、完賽物資，還有運動攝影捕捉跑者畫面，如同一場小型路跑賽事。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情肆虐下，新北市上半年馬拉松賽事幾乎停擺，其中新北市體育處與捷迅公司合作的「最強市民飆5K」田徑活動，去年每個月都在新莊田徑場舉行，今年1月起因疫情影響停辦至今；新北市體育處今宣布，「最強市民飆5K」將於6月10日復辦，共250名額，6月1日下午2時開放網路報名。

新北市體育處表示，「最強市民飆5K」已是許多跑友日常訓練的一部分，停辦4個月後，下月強勢回歸，透過5000公尺測驗，不只讓跑友們自行檢視實力是否維持在原先水平上，也找回雙腳馳騁在跑道上的樂趣；活動免費參加，共5組別，每組限額50名，共250個免費名額。

新北市體育處指出，現場提供號碼布、計時晶片、完賽物資，還有運動攝影捕捉跑者畫面，如同一場小型路跑賽事，同時邀請馬拉松賽場上的風雲人物「超馬三太子」到場助陣，與跑友們一同祈福開跑，在刺激賽道中，增添歡樂與緩和氣氛。

(中時 )