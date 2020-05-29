一名熟女一心想脫離不溫暖的家庭結婚，竟然約弟弟的賴姓友人到家裡嘿咻，過程中被弟弟發現，與媽媽衝進房內阻止2人床戰，並對賴男說：「我女兒有智能障礙，你願意娶她嗎？」，賴男回：「先交往看看」， 女子媽媽當場氣炸，怒對賴男提告性侵。

據檢警調查，賴男是熟女弟弟的朋友，3人經常相約吃飯、唱歌，感情相當好， 因為熟女急想脫離家庭嫁人，徵詢賴男意見後，2人決定先上車後補票，即使家人知情，也只能同意這門婚事。

於是，女子某天趁媽媽與弟弟都睡著，半夜約了賴男到她家，直接進入她房間裡床戰，過程中，弟弟起床上廁所，發現姊姊的房間燈還亮著，且有男人的聲音，於是找來母親一起衝入房內，竟然看到姊姊與賴男衣衫不整在床上。

弟弟見狀先動手賴男一頓，接著媽媽責問賴男說：「我女兒有智能障礙，又有糖尿病，你願意娶我女兒嗎？」，賴男竟說：「先交往看看」，女子家人認為賴男只想玩弄，因而決定控告性侵。

檢方發現2人嘿咻是由女方提議，且女子還主動幫忙男子脫衣，顯見並無違反原告意願，且2人行房之前，女方並沒提及自身身體病況，因此認為賴男罪證不足，予以不起訴處分。

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(中時電子報)