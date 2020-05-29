《反分裂國家法》十五周年座談29日在北京舉行，許多軍方高層出席。(陳君碩攝)

中共解放軍總參謀長李作成，29日在北京舉行的《反分裂法》十五周年座談會上發言，他指出，有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，不承諾放棄使用武力，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。

李作成29日在座談會上指出，當前台海方向反獨促統的力量正在加速匯集，台獨勢力勾連外國勢力謀獨、急獨的投機性、冒險性愈發抬頭，為兩岸關係和平發展帶來最大現實威脅。

李作成說，按照《反分裂法》規定，如果出現台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的重大事變，如果和平統一的可能性完全喪失，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑。

李作成表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來勢力干涉，今天的中國不是孱弱的舊中國，綜合國力、軍事實力都已經發生了翻天覆地的變化，人民軍隊聚焦能打勝仗，戰鬥力標準牢固確立，實戰能力大幅提升，人民軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

李作成說，有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道；堅決遏止台獨分裂活動，促進祖國統一大業，堅決維護祖國統一。

他還說，人民軍隊有決心、有信心、有能力，戰勝一切分裂勢力，打敗一切來犯之敵，堅決捍衛國家主權和領土完整，一定不辱使命、不負歷史。

(旺報 )