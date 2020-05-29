國高中學習文言文，一直以來是學生增進文學素養的重要養份，在蔡政府上台強化去中國化後，文言文比例降低，有出版社忍痛割捨大文豪蘇東坡的經典，引來國文老師憂心，國中生的靈魂恐怕會因此乾涸。對此，輔大哲學系助理教授周偉航酸喊，他讀超多的蘇東坡，靈魂就滿到快噴出來惹啦！啊啊啊啊～

周偉航在《特急件小周的人渣文本》粉絲頁上說，受108新課綱調整白話文和文言文比例影響，部分出版社忍痛割捨已收錄至少30年的蘇東坡經典「記承天夜遊」。國文老師說出心聲表示憂心，如果國中生沒有讀到蘇軾，靈魂恐怕會乾涸，甚至有人說「平生不讀蘇東坡，號稱學霸又如何。」

他透露，自己讀超多蘇東坡耶，那他的靈魂就滿到快噴出來惹啦！最後還大喊「啊啊啊啊～」，回應沒讀蘇東坡會心靈乾涸的說法。

蘇東坡是家喻戶曉的大文豪，就算沒讀過他幾篇經典文章，至少也吃過東坡肉吧。網友笑稱，「我愛吃東坡肉，所以也算和蘇東坡時常做靈魂交流」。

其他網友則各抒己見，「我讀過但我靈魂一樣乾涸」、「我讀過，我國文被當」、「 我覺得逼學生去默寫文言文才會摧殘他們的靈魂」、「靈魂乾涸跟有沒有讀蘇東坡的作品有甚麼關係？我相信達文西不認識蘇軾」。

(中時電子報)