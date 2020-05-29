民眾日前在路上發現一隻柴犬，因柴犬頸上有戴項圈，便將其帶至新北市中和警分局中和派出所，警員凃馨云、森立言受理後，立即將柴犬拍照後並上傳至臉書社團「我是中和人」，柴犬主人閱覽文章時見警方貼文，立即趕至中和派出所認領。

中和警分局表示，員警擔心柴犬許久未進食，又提供開水及食物，讓原本擔心受怕的柴犬飽餐一頓後，跟員警玩了起來，隨後一名女子進入派出所表示是柴犬主人，並向警方表示因外出拜訪友人，忘記關閉家門，返家後發現所飼養的柴犬走失。

心急如焚到處尋找未果，欲在臉書社團「我是中和人」po文協尋時，發現警方的貼文，便立即趕往派出所認領，並對警方的熱心服務甚為感激。

中和警分局表示，家中有飼養寵物應多注意外出時家中門窗是否關閉，勿因為一時疏忽而讓路上多了一隻流浪狗，且飼養寵物因將其植入電子晶片，以防寵物走失，且能讓警方立即找到飼主。

(中時 )