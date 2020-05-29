在台灣買房相當不易，近日網友發文表示，想與弟妹們合資買房子，引發網友熱議，風險太高了，借錢來買房子就跟自殺沒兩樣，感情再怎麼好也不要合買，這是以後紛爭的開端。

網友在PTT上分享，最近考慮要和弟弟、妹妹合買房子，預計在新北市找1000萬以內的房子，但不知道這樣的方式可行否，姐弟三人合買，由原PO掛名用青年首購，頭期款300萬，他可拿出150萬，弟妹可各湊出75萬。

原PO指出，妹妹畢業一年，月薪30K左右；弟弟剛退伍，還沒找到正式工作，他希望弟妹個人都能存15到20萬，不足75萬的部分，可拿家裡的房子去信貸，這樣頭期款300萬就有了，之後每個月房貸3個人去分攤也不難。

原PO補充，弟妹們是有共識合買房，短時間也沒有成家的打算，想說趁年輕辛苦點先買起來，這樣是否適合買預售屋 ？或可提高購屋預算？

貼文曝光後，引發熱議，「風險太高」、「房貸是幾十年的事情，人心會變呀」、「過度理想化…如果當中有人急需現金，要賣房呢」、「三人中如果有人工作不順進入無收入期你怎麼辦」、「借錢來買房跟自殺沒兩樣...風險超高的」。

也有網友苦勸，「感情再怎麼好也不要合買，這是以後紛爭的開端」、「分享個人經驗，本人當初為圓弟弟買房及 不再四處租屋的夢， 無條件幫分擔頭期與房貸，最後卻不被感恩，還搬離原生家庭的地步，千萬不要以為任何事都不會有意外」。

(中時電子報)