證交所表示，虹揚-KY（6573）於5月20日及22日，公告109年4月自結合併財務報表之高流動資產及短期借款等財務資訊，核有誤植情事，證交所依據「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第6條第1項之規定，處以3萬元違約金。

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