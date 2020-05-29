花蓮最大筆稅收、每年開徵9億元的礦石稅，若縣議會未能在本月底前審議通過，一個月將減少8000萬元。在縣長徐榛蔚喊話盼能如期開徵下，議會同意變更議程今上午進行討論，議員堅持逐條審查，其中開徵費用、徵收年兩大條文，議長張峻動用表決，過半議員同意維持每公噸徵收70元，不過4年為一期徵收年限，則修改為1年送議會審議。礦石稅將可如期7月開徵。

因開徵時間原4年為一期，現改為1年必須送議會審議，是否衝擊開徵時效？花蓮縣政府副秘書長張逸華受訪表示，尊重議會決議，但確實壓縮開徵作業時程，之後還必須約1個月時間送中央審核，因此如何跟中央部會取得諒解跟理解，縣府仍需進一步研議。

4年1期，將於6月底到期的「礦石開採景觀維護特別稅」，因府會角力卡關，期間又碰上新冠肺炎疫情，導致延宕開徵作業。因徵收時效相當迫切，議會變更議程今天開議討論。

其中第2條，這筆特別稅開徵年限為4年，議員楊華美表示，這屆有許多新議員，4年前砂石開徵過程，這屆議員未參與，縣府有必要詳細說明。砂石土石屬公共財，砂石車輛行經道路、鄉鎮以及開徵對象規模，稅額如何計算，縣府應該充分了解符合稅收公平才對。

議員張美慧認為，徵收機制必要透明，水泥國際市場價格變動大，建議將4年徵收改為1年審議1次，她也認為，徵收的9億元如何分配，鄉鎮市公所分配百分之5是否公平？縣府應更全面性、格局更大，尤其公所財源普遍不足，應該把課徵分配比例提高。

4年徵收基礎在哪？議員黃馨議表示，礦石稅98年就開始徵收，當時每公噸4元，之後兩年檢討，並從4塊錢大幅提升至每公噸70元，過去能兩年審查，為何不能逐年審查？

稅務局長呂玉枝表示，礦石稅98年開徵，檢討課徵費用相對低，上一屆有23位議員聯署提高100元，提送縣府，考量反映社會成本，決議以70元課徵，當中石灰石為最大宗，有百分之80供水泥使用，稅務局也查過，水泥1公噸2260元，開徵調升70元，水泥業者可以成本內化，並不影響業者成本，這幾年，水泥價格沒有變動，也沒轉嫁在消費者身上，因此希望維持70元開徵。

針對議員要求提升估公所分配比例一事，財政處長劉台文表示，根據財政紀律法，不得明定分配費用，不過可將議員建議事項列入「附帶決議」。

議員討論熱烈，議長張峻動用表決，礦石稅每公噸100元、70元或35元？過半議員同意維持70元，有關施行期間4年起算至屆滿，課徵年限則改為1年，逐年送議會審議。徵收礦石稅完成二三讀。

(中時 )