美國總統川普即將針對香港情勢召開記者會，投資人等待美國回應，擔憂美中關係將進一步惡化，亞洲主要股市在上午普遍疲軟。

日經225指數周五低開約104點，至晨收跌62.3點或-0.28%，為21854點。東證一部指數跌6.2點或-0.4%，為1571點。

交易所33個分類有三分之二下跌。鋼鐵、海運、運輸設備為表現最差的分類。

日經指數在過去四個交易日已經漲7.5%，且美國總統川普在周四表示，將於29日召開記者會，說明對香港的立場，市場看壞前景，致使日經上午低走。

市場認為美中下一波的衝突，包括撕毀第一階段貿易協議、對中國加徵關稅、對中國官員實施旅行禁令或財政制裁，以及對華為孟晚舟的施壓。股市即將面臨更多的不確定政治因素。

日產公布上一財年營業虧損405億日圓(約3.7億美元)，上午股價下跌7.7%。尼康毅公布上一財年營業利益大幅滑落91.8%，上午股價跌8.8%。

迷你標普500指數期貨下跌0.7%。

(時報資訊)