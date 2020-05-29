德國福斯汽車（Volkswagen）周五宣布將砸下21億歐元（23.3億美元），投資中國電動車公司江淮汽車與國軒高科，在其他同業爭相搶攻這個全球最大汽車市場之際，擴大對中國事業的押注。

受此消息激勵，江淮汽車與國軒高科盤中一度大漲10%，亮燈漲停。

福斯宣布將投資10億歐元，取得江淮汽車之國營母公司5成股份，另與江淮汽車合資成立的汽車公司，福斯也將把持股從50%提高至75%。福斯表示，這家合資公司預計在2025年以前再推出5款電動車，並將建造一處汽車生產基地。

福斯另外將投資11億歐元取得國軒高科26.5%股權，成為該電動車電池製造商的最大股東。福斯表示，國軒將為福斯在中國推出的電動車供應電池。

除了福斯之外，包括美國電動車大廠特斯拉在內等全球競爭對手，都積極進軍中國車市，去年特斯拉成為第一家在中國全資持有汽車工廠的外國汽車製造商。

(時報資訊)