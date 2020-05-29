中化生(1762)今日舉行股東會，總經理黃重信說，新冠肺炎至今尚無治療的藥物，被全球賦予重望的「瑞德西韋」7月中旬之後藥的適用性結果將會出來，自己個人是覺得這個藥希望比較大，若依照6月可以供給全球十萬人使用來推估，9月應該可以供給到百萬人使用。

瑞德西韋屬於美國藥廠吉利德(Gilead Sciences)的原廠藥，黃重信說，初步看起來，美國原廠生產「瑞德西韋」的量是足夠供應全球所需，不過若是原廠量無法供給全球或台灣使用，這就需要政府單位的決策，看看是否採取強制授權的方式，公司製程已經準備好了，國家有需要時，將全力配合政府政策。中化生日前已經完成實驗室製程開發，成功合成3批1.60+1.55+1.58=4.73 gm(克)、純度為99.72%的「瑞德西韋」。

中化生今日股東會通過每股配息0.8元，並承認去年度財報。108年度營收為11億5664萬元，年增率13%，合併淨銷貨毛利率為40%。

中化生今年營收及獲利重要動能來源之一，包括毛利較高的免疫抑制劑及抗癌症用藥Everolimus，受到美國客戶上市前大量備貨，去年銷售量較前年大幅增加。其中有一家美國客戶取得FDA核准180天市場獨占後，預期109年6月上市低劑量2.5mg、5.0mg及7.5mg的Afinitor學名藥。此客戶也是高劑量(10mg)ANDA的first-to-file申請，可望在110年度上市，屆時也有180天的市場獨占權。多家客戶所使用的原料藥Everolimus，目前皆由中化生供應，將成今年營收及獲利重要動能之一。

另外，Mycophenolate Mofetil(MMF)新製程價格將比舊製程低，客戶為了能夠多使用未來價格較低的新製和MMF，去年減少購買量，中化生預期，一旦FDA在109年核准其新製程變更申請，MMF購買量將會恢復。

(時報資訊)