華新(1605)今天召開股東會，承認2019年財報及通過配發0.5元現金股利，並完成董事改選，原董事鄭慧明退休，改由夏立言擔任。

華新2019年合併營收1348.04億元，年減30％，主要2018年出售南京有色股權一次性收入，且商貿地產事業2019年住宅及辦公樓項目收入僅認列停車位銷售，另外，不銹鋼事業銷量減少6萬噸。

營業利益40.59億元，稅後淨利為31.5億元，年減73％，業外受到轉投資華新科(2492)及華邦電(2344)需求趨緩，同時提列轉投資減損損失及不銹鋼產品原物料避險損失，抵銷出售南京銅條事業及出租與閒置不動產利益所影響，每股盈餘0.95元。

董事長焦佑倫指出，華新今年希望持盈保泰，努力將應收帳款收回，今年的資金支出延後一年實施，並採取開源節流轉型升級，以度過這兩年低迷。

華新商貿地產事業中，商場「華采天地」2019年中順利開幕，今年初受到新型冠狀病毒影響，商場短暫休業，影響第1季業績表現，預期疫情穩定後，商場營運仍可望達成業績穩定成長、人流量增長、品牌檔次提升等經營目標。

南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期，待取得南京市政府核發銷售許可證後完成銷售。AB地塊辦公樓產品採取分期開發銷售模式，6號樓預計今年第3季開始出租，1號樓目前正在興建中，預計明年底完工。

(時報資訊)