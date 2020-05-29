張榮發文教基金會於今(29)日召開董事會，會中依據「財團法人法」進行討論108年度工作報告及財務報表、修正捐助章程及改選董事等議案，教育部亦有派員列席，然修改章程及改選董事之議案，因張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，以致無法達到特別決議三分之二以上董事(10人)出席之門檻，因此未能順利改選。

張榮發基金會表示，董事任期屆滿迄今，已多次召開董事會辦理選舉事宜，含此次已召開過8次董事會，其中6次董事會有列改選董事議程，而該6次董事會中竟有5次都遭特定董事杯葛不出席會議，導致無法達到三分之二以上董事出席的特別決議門檻改選完成，對此張榮發文教基金會深感遺憾。

為解決此一僵局，本基金會已於今年2月依非訟事件法第64條之規定，向法院申請指派三位臨時董事，以達到改選董事人數門檻，目前正在台北地方法院審理中，希望能儘快選出新任董事以平息爭議，讓基金會能夠專心從事慈善公益之事務。

今日張榮發文教基金會召開之董事會，主管機關教育部也十分重視，該部曾於4日24日發函給本基金會及所有董事強調應於五月底前召開董事會，並盡速完成改選董事事宜，且於5月22日發函表達該部將會於今日之董事會派員列席，然不具本基金會董事身分的張國政先生卻於5月26日發函給所有董事要求，並告知所有董事已遭全體解任為由，不得出席董事會。

昨(28)日張國明等六名董事則發函向基金會表示所有董事已遭全體解任，鍾德美不應再以董事長身分召開董事會，而拒不出席。張榮發基金會反問，此舉也令人錯愕，試問教育部尚且於5／22發函給所有董事告知5月底前要改選，何來當然解任之說？

張榮發文教基金會的董事改選，之前因部分董事遭遇暴力恐嚇事件，目前皆由檢警偵辦當中，今日之董事會雖然未完成改選議案，但仍有8位董事本著張總裁「基金會就是要做公益」的初衷，出席會議並通過有利於基金會日後會務運作之議案。

(中時 )