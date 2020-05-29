店面交易雖有降溫的狀態，不過仍有買家願意高價搶買金店面！台灣房屋智庫觀察去年迄今六都最高總價金店面，結果發現雖然像是桃園、台中、高雄仍是以熱門商圈為主，但大方出手買下雙北市高價店面，則看準趨勢增值效益，至於台南市在北區忠義路三段上的店面，目前開設量販店街邊店，為土地上自建物件，自行而多元的運用，服務在地居民，顯然如今店面要以高價交易，除了熱門商圈外，還得具備更多元價值。

去年迄今六都高總價大型店面以高雄市後驛高醫商圈，佔地1242.97坪的前家樂福量販店，以19.07億交易，居六都之冠；居次是台北市長安西路在今年初交易的餐飲店面，總價來到11.58億，現況則仍以餐廳營業；第三名是台中市公益路商圈經營養生會館店面，去年七月以近9億轉手。

台灣房屋智庫經理陳炳辰說明，誠然如桃園的高價店面出現在藝文特區熱門商圈，台中則在公益路商圈，高雄在高醫商圈，都是熱門商圈金店面，但像是雙北市與台南市的最高總價店面則反之，均非熱門商圈，以雙北市的兩高價店面來說，11.58億天價交易的台北市長安西路的餐飲店面，除了眼下餐飲店面收益，區塊多具備老屋都更價值，換算單坪土地價格達300萬，顯然看準未來都更趨勢增值價值，現在該處區域新案單價可來到七字頭，區位路段不錯的店面則有單坪百萬水準，都顯示未來改建後發展佳，讓整體土地建物高價成交。

目前為銀行使用的新北市新店區的2.7億店面，陳炳辰說，目前該處金店面行情單價約就落在80-100萬，對比租金應會在單坪2000元左右，投報率可逼近3%，買方更看好未來當地將開發智慧產業園區，有助於這類商辦型態店面發展，棄黃金商圈卻以高價購置潛力地段，可說超前佈署，先下手為強。

陳炳辰進一步分析，事實上高雄市高醫商區去年年中出現近20億店面交易，雖本屬當地黃金商圈，有影城、商場進駐，此店面過去亦作為賣場使用，但傳高醫買下規劃為醫療教學場地，並非對外營業店面，看中的更是未來土地增值效益，非單純在於商圈人潮因素，惟該地也有望在醫療產業帶動下形成醫院類型生活圈，增添區域發展多元性。

同樣的，像是去年底賣出近九億的公益路商圈角店，以養生會館經營，為當地熱門商圈地段，然傳出新買家為建設公司，加上其鄰近多有豪宅，正隔壁的豪宅目前行情都在單價40-50萬，陳炳辰推測買家著眼點也是土地價值，這也是台中許多店面、老透天都高價出售予建商，有些建商甚至拆除屋齡僅十年的地上物亦不可惜，都成為天價店面交易的背後因素。

相較之下，去年初桃園藝文特區的高價店面則全然屬熱門商圈特質，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園最高總價3.8億元店面，為桃園含金量高的藝文展演中心第一排，乃豪宅建案店面，該類產品多是精品名店、高級車品牌與大型金融業者等進駐，拉抬店面身價，賣一間少一間，具稀有獨特性與未來潛力發展等，吸引買方出手置產收藏。

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