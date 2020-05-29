趁低利，金控搶發低利主債籌資，成功吸睛！國泰金控29日公布，2020年度主債第一期已經完成定價，金額合計89億元，平均利率0.63％，其中，5年期債利率0.59％、7年期債0.64％、10年期債0.67％。國泰金指出，此次發債資金用途主要是鎖定長期低利資金，償還原本的短期CP融資，可有效降低資金成本。

由於10年期台債目前利率來到歷史低點0.46％，也使得市場上不少企業趁低利搶發債，主要的benchmark為無風險政府公債加點發行，現與國泰金信評同等級(twAA)的包括台塑，發債金額達83.5億元，定價為5年期0.58％、7年期0.63％、10年期0.67%；兆豐金則發債50億元，定價為7年期0.66%、10年期/ 0.71%。

據了解，富邦金控目前也在市場詢價中，6年期為0.61％、8年期0.66%、12年期0.70％。

著眼現在利率低，金控2020年狂發債，繼國泰金控、富邦金控3月宣布發行300億元及400億元主順位債，中信金控也擬發350億元的主順位債加100億元的次順位債，若加上新光金控的30億元，四大金控將發行1,180億元債券。

(工商 )