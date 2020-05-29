美陸緊張局勢持續升溫，美國總統川普周四（28日）在美股收盤前宣布，他將在周五舉行有關大陸的記者會，消息一出，道瓊指數隨即下殺，指數由紅翻黑、巨幅震盪超過300點，川普預告這句話也成為美股殺盤兇手，周五道瓊期貨也持續下挫逾百點，市場對川普即將的談話嚴陣以待。

大陸通過「港版國安法」提案後，美國、澳洲、加拿大和英國政府發表聯合聲明，強調北京對香港實施國家安全法的決定表達關切。

香港緊張情勢加劇成為市場密切注意的焦點，美國國務卿蓬佩奧27日表示，不再視香港為高度自治，可能取消美國給予回歸前的特殊貿易待遇。外界憂心一旦美方出手制裁，香港國際金融中心地位恐不保，並引發美陸貿易協議生變的隱憂。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，川普對大陸實施「港版國安法」可做出回應的選擇很多，包括實施簽證、經濟制裁和加徵關稅等。至於是否撤銷香港的特別待遇，決定權掌握在川普手上。

川普周四發布推文再度把矛頭指向大陸，他說，新冠病毒在全球肆虐，這是大陸送來的爛禮物；稍早他曾發推文指出，大陸無能防疫，引發了全球大屠殺。

(中時電子報)